Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что дополнительная помощь киевским властям от Соединённых Штатов приведёт к истреблению поколения украинцев.

Об этом она сказала на пресс-конференции, трансляцию которой вёл телеканал C-SPAN.

Грин указала, что налогоплательщики в США не желают тратить деньги «на финансирование убийств в зарубежных государствах».

«Они сыты по горло и во весь голос кричат об этом», — цитирует её ТАСС.

Законодатель выразила мнение, что спикер палаты представителей Майк Джонсон, поддерживающая его часть республиканцев и демократы сформировали единую «унипартию», которая не следует интересами граждан США.

«Они укрепляют границу другого государства, продолжая финансировать убийства на поле боя, бомбы, ужасные ранения и истребление целого поколения украинских мужчин, в результате чего женщины останутся вдовами, а дети — сиротами», — подчеркнула она.

Ранее генерал-лейтенант испанской армии Педро Питарч заявил, что западная помощь, и в частности недавно одобренная американская, не изменит ход конфликта на Украине и не остановит наступление России.