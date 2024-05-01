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Генерал Питарч: помощь Запада Киеву не остановит наступление России

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Генерал-лейтенант испанской армии Педро Питарч заявил в статье для издания ABC, что западная помощь, и в частности недавно одобренная американская, не изменит ход конфликта на Украине и не остановит наступление России.

Он отметил, что выделенные средства и оружие в лучшем случае, возможно, послужат замедлению продвижения российских войск или же будут использованы для «показных» акций.

«Не кажется ожидаемым, что украинские войска смогут остановить российское весенне-летнее наступление», — цитирует его РИА Новости.

Генерал добавил, что поставки, вероятно, повысят оперативные возможности ВСУ, но сомнительно, что они позволят украинским войскам перейти в наступление.

По данным украинского издания «СТРАНА.ua», власти страны планируют обновить реестр военнообязанных, вписав в него не только мужчин, но и женщин в возрасте от 18 до 60 лет.

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