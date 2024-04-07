«СТРАНА.ua»: на Украине хотят сделать военнообязанными женщин от 18 до 60 лет

Власти Украины планируют обновить реестр военнообязанных, вписав в него не только мужчин, но и женщин в возрасте от 18 до 60 лет.

Информацию об этом предоставило украинское издание «СТРАНА.ua», ознакомившееся с текстом указа Владимира Зеленского.

По данным издания, в подписанном Зеленским законе об электронном реестре военнообязанных содержится норма, согласно которой органы власти подают данные в реестр обо всех гражданах Украины, чей возраст составляет от 18 до 60 лет, вне зависимости от пола.

Ранее французский телеканал France 2 сообщил, что в некоторых сёлах на Украине не осталось мужчин.