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Захарова высмеяла стремление Киева привлечь больше женщин к разминированию

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление главы Минэкономики Украины Юлии Свириденко о привлечении большего числа женщин к разминированию территорий.
Захарова высмеяла стремление Киева привлечь больше женщин к разминированию
  • РИА Новости

Свириденко ранее отметила, что в рамках борьбы за гендерное равенство власти Украины намерены привлечь больше женщин к разминированию. По её словам, сейчас доля женщин в работах составляет всего 30%.

«Новости психбольницы. Интересно, умерших она уже посчитала: а вдруг там женщин меньше половины?» — написала Захарова в Telegram.

Ранее французский телеканал France 2 сообщил, что в некоторых сёлах на Украине не осталось мужчин.

По данным украинского издания «СТРАНА.ua», власти страны планируют обновить реестр военнообязанных, вписав в него не только мужчин, но и женщин в возрасте от 18 до 60 лет.

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