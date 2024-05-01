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AC: Зеленский сильно ошибся при оценке нового пакета помощи от США

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Издание American Conservative указывает, что Владимир Зеленский сильно ошибся, поверив в способность очередного американского пакета помощи повлиять на ситуацию на поле боя.
AC: Зеленский сильно ошибся при оценке нового пакета помощи от США
  • Gettyimages.ru

Таким образом в статье комментируется заявление Зеленского телеканалу NBC — ранее в интервью он заявил, что помощь США в размере $61 млрд якобы сыграет решающую роль в защите украинского суверенитета и даст ВСУ шанс на победу.

«Этот нарратив умер быстрой и тихой смертью», — говорится в материале.

Как отмечает издание, даже другие СМИ пишут, что этой помощи не хватит Украине для предотвращения победы России.

По оценкам бюджетного управления американского конгресса, из-за данного пакета для киевских властей расходы на оборону США останутся выше, чем ожидалось, не только в этом году, но и по крайней мере до конца десятилетия.

Ранее генерал-лейтенант испанской армии Педро Питарч заявил, что западная помощь, и в частности недавно одобренная американская, не изменит ход конфликта на Украине и не остановит наступление России.

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