РИА Новости: ВСУ сбросили боеприпас с дрона на хлебный фургон
Об этом информирует РИА Новости.
По данным агентства, в результате начался сильный пожар в торговом павильоне.
Кроме того, прилёты других артиллерийских снарядов пришлись по территории расположенных рядом детскому саду и многоквартирному дому.
Ранее ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами.
Также сообщалось, что девочка 2019 года рождения и женщина пострадали при обстреле Горловки.
Кроме того, «Военная хроника» сообщала об обстреле ВСУ в Славянске.