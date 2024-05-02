РИА Новости: ВСУ сбросили боеприпас с дрона на хлебный фургон

Украинские военные сбросили боеприпас с дрона на хлебный фургон и обстреляли артиллерией находящийся рядом магазин в Никитовском районе Горловки.

Об этом информирует РИА Новости.

По данным агентства, в результате начался сильный пожар в торговом павильоне.

Кроме того, прилёты других артиллерийских снарядов пришлись по территории расположенных рядом детскому саду и многоквартирному дому.

Ранее ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами.

Также сообщалось, что девочка 2019 года рождения и женщина пострадали при обстреле Горловки.

Кроме того, «Военная хроника» сообщала об обстреле ВСУ в Славянске.