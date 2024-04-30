Пушилин: девочка 2019 года рождения и женщина пострадали при обстреле Горловки

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что женщина и девочка 2019 года рождения пострадали при обстреле украинцами населённого пункта Горловка.

Об этом он написал в Telegram.

«В результате обстрела Никитовского района Горловки пострадала девочка 2019 года рождения, она легко ранена», — указал он.

Вместе с этим Пушилин добавил, что ранение средней степени тяжести получила женщина 1979 года рождения.

Глава ДНР подчеркнул, что украинские военные применили по мирным кварталам ствольную артиллерию калибром 155 мм с кассетной боевой частью.

Ранее сообщалось, что женщина погибла в селе Козино в Курской области из-за повторного удара ВСУ.