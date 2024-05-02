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В «Спартаке» заявили, что Ивич есть в списке кандидатов на пост главного тренера

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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что Владимир Ивич входит в список кандидатов на пост главного тренера команды.
В «Спартаке» заявили, что Ивич есть в списке кандидатов на пост главного тренера
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Да, Ивич в нашем списке кандидатов», — цитирует Амарала «РБ Спорт».

Последним местом работы Ивича был «Краснодар». Он помог «быкам» впервые в своей истории завершить первую часть сезона РПЛ на первом месте в таблице. 

14 апреля «Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года. Исполняющим обязанности был назначен Владимир Слишкович.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не рассматривает кандидатуры Станислава Черчесова и Валерия Карпина на пост главного тренера.

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