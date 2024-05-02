Можин: МВФ занимается финансированием терроризма, поддерживая Киев

Международный валютный фонд занимается прямым финансированием терроризма, предоставляя поддержку Украине.

С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.

По его словам, те кредиты, которые выдаются сейчас МВФ, в основном позволяют Украине погашать старые, и в результате чистого прироста средств фонда практически не происходит.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева оценила потребности Украины на 2024 год в $42 млрд.

Также в МВФ заявили, что экономика России показала устойчивость перед масштабными санкциями.