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Можин: МВФ занимается финансированием терроризма, поддерживая Киев

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Международный валютный фонд занимается прямым финансированием терроризма, предоставляя поддержку Украине.

С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.

По его словам, те кредиты, которые выдаются сейчас МВФ, в основном позволяют Украине погашать старые, и в результате чистого прироста средств фонда практически не происходит.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева оценила потребности Украины на 2024 год в $42 млрд.

Также в МВФ заявили, что экономика России показала устойчивость перед масштабными санкциями.

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