Можин: МВФ занимается финансированием терроризма, поддерживая Киев
С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.
По его словам, те кредиты, которые выдаются сейчас МВФ, в основном позволяют Украине погашать старые, и в результате чистого прироста средств фонда практически не происходит.
Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева оценила потребности Украины на 2024 год в $42 млрд.
Также в МВФ заявили, что экономика России показала устойчивость перед масштабными санкциями.