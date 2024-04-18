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Глава МВФ Георгиева оценила потребности Украины на 2024 год в $42 млрд

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Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева оценила потребности Украины на 2024 год в $42 млрд.
Глава МВФ Георгиева оценила потребности Украины на 2024 год в $42 млрд
  • РИА Новости

«На данный момент мы оцениваем потребности на этот год в $42 млрд. У нас есть уверенность, что эти потребности будут удовлетворены. Мы должны будем продолжать внимательно следить за ситуацией в стране», — цитирует её ТАСС.

Министр финансов Украины Сергей Марченко ранее заявил, что с конца февраля 2022 года США отправили Киеву около $23 млрд бюджетной помощи.

ООН оценила объёмы необходимых трат на восстановление Украины в $486 млрд.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина больше не может считаться суверенным государством из-за денег ЕС и США.

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