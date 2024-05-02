Психолог Никулин посоветовал снизить рабочую нагрузку в период между праздниками

Станислав Никулин, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии управления факультета «Социальная психология» МГППУ, объяснил в беседе с RT, как организовать режим работы и отдыха в промежуток между майскими праздниками.

По словам эксперта, график работоспособности имеет несколько фаз.

«Фаза мобилизации — период, когда организм готовится к предстоящей работе, фаза врабатываемости — когда организм уже включился в рабочую деятельность, постепенно наращивает показатели работоспособности, но ещё не вышел на уровень её максимальной эффективности, фаза устойчивой работоспособности — период максимальной эффективности сотрудника, фаза утомления — период, когда наблюдается нехватка ресурсов организма, фаза восстановления — период, необходимый организму для восстановления работоспособности и сохранения здоровья», — разъяснил Никулин.

Как отметил эксперт, добавляя праздничные майские дни в рабочий график, с одной стороны, мы получаем дополнительную возможность для восстановления, а с другой, увеличиваем утомление.

«Помимо этого добавляем увеличенный период врабатываемости после первых майских праздников, вследствие чего показатели работоспособности снижаются», — отметил психолог.

В связи с этим специалист посоветовал снизить рабочую нагрузку в период между майскими праздниками.

«Если у вас свободный и ненормированный график работы, позволяющий вам не работать между майскими праздниками, лучше использовать эту возможность. К сожалению, такая возможность есть не у всех», — заявил он.

По его словам, положительным моментом является тот факт, что май — это период повышения работоспособности относительно годовых колебаний.

«Для общего повышения работоспособности хорошо подходит триада: светотерапия + углеводная диета + движение. Данного результата легко добиться, отправившись на майские праздники на дачу, в пригород или в парк. Заядлые дачники, несомненно, оценят эту рекомендацию. Проведите время праздников с родными и близкими. Это могут быть не только родственники, но друзья или коллеги. Приятное общение в неформальной обстановке, несомненно, повысит ваш жизненный тонус», — посоветовал собеседник RT.

На майские праздники намечено большое количество праздничных мероприятий — порадуйте своего «внутреннего ребёнка» яркими и зрелищными моментами жизни, предложил Никулин.

«Грамотное соблюдение в период майских праздников режима труда и отдыха привнесёт в вашу жизнь чувство оптимизма, снизит тревожность и позволит вам быть максимально эффективными и успешными не только на работе, но и в любых других жизненных обстоятельствах», — заключил собеседник RT.

Ранее семейный психолог, проректор Института консультативной психологии и консалтинга Наталья Панфилова в беседе с RT дала советы, как бороться со стрессом из-за шестидневной рабочей недели.