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Минфин Египта: Каир обсуждает увеличение роли рубля и юаня в расчётах

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Египет обсуждает увеличение роли российского рубля и китайского юаня в расчётах, заявил министр финансов страны Мухаммед Мааит.
Минфин Египта: Каир обсуждает увеличение роли рубля и юаня в расчётах
  • Gettyimages.ru
  • © Paul Panayiotou

Он отметил, что торговый обмен в китайских юанях или российских рублях будет важен для Египта.

«У нас есть коммерческие и экономические сделки с этими странами, и мы в Египте обсуждаем все эти вопросы в настоящее время со специализированными учреждениями», — цитирует его РИА Новости.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с RT рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.

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