Минфин Египта: Каир обсуждает увеличение роли рубля и юаня в расчётах

Египет обсуждает увеличение роли российского рубля и китайского юаня в расчётах, заявил министр финансов страны Мухаммед Мааит.

Он отметил, что торговый обмен в китайских юанях или российских рублях будет важен для Египта.

«У нас есть коммерческие и экономические сделки с этими странами, и мы в Египте обсуждаем все эти вопросы в настоящее время со специализированными учреждениями», — цитирует его РИА Новости.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с RT рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.