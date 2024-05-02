Минфин Египта: Каир обсуждает увеличение роли рубля и юаня в расчётах
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Он отметил, что торговый обмен в китайских юанях или российских рублях будет важен для Египта.
«У нас есть коммерческие и экономические сделки с этими странами, и мы в Египте обсуждаем все эти вопросы в настоящее время со специализированными учреждениями», — цитирует его РИА Новости.
Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с RT рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.