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Экс-морпех Берлетик: ракеты ОТРК «Искандер» превосходят ATACMS во всём

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Ракеты, применяемые в составе ОТРК «Искандер», превосходят аналогичные им американские ATACMS по всем характеристикам.

С таким заявлением в эфире своего YouTube-канала New Atlas выступил бывший американский морпех Брайан Берлетик.

«Её дальность выше, чем у ATACMS, даже чем у дальнобойной версии ATACMS, которую американцы послали Украине. Она современнее, её не раз модернизировали, это более эффективная система, нежели ATACMS», — сказал он.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что США боятся признать, что Россия сбивает ракеты ATACMS.

Также глава Пентагона Ллойд Остин высказался о перспективах продолжения поставок киевским властям ракет ATACMS.

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