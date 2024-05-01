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Шеремет: США боятся признать, что Россия сбивает ракеты ATACMS

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Отказ Белого дома признать тот факт, что переданные Украине ракеты ATACMS были сбиты российскими силами ПВО, говорит о том, что США боятся признавать очевидное. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.
Шеремет: США боятся признать, что Россия сбивает ракеты ATACMS
  • Gettyimages.ru

«Весь мир увидел, что военная мощь Запада сильно отстаёт от их пропагандистских роликов, поэтому Кирби просто боится признать очевидное», — сказал парламентарий в беседе с РИА Новости.

Шеремет добавил, что теперь американскую сторону должен волновать другой вопрос: смогут ли они адаптироваться к разнообразному типу эффективного оружия России, приобретаемого другими странами.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби провёл брифинг, в ходе которого не стал подтверждать сообщения о том, что переданные Украине дальнобойные ракеты ATACMS были сбиты средствами ПВО России.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сообщил о попытках ВСУ атаковать Крым ракетами ATACMS. После этого глава Крыма Сергей Аксёнов предупредил жителей полуострова о рассыпанных суббоеприпасах ATACMS после сбития ракет.

По данным Министерства обороны, средства ПВО за сутки сбили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS.

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