Шеремет: США боятся признать, что Россия сбивает ракеты ATACMS
- Gettyimages.ru
«Весь мир увидел, что военная мощь Запада сильно отстаёт от их пропагандистских роликов, поэтому Кирби просто боится признать очевидное», — сказал парламентарий в беседе с РИА Новости.
Шеремет добавил, что теперь американскую сторону должен волновать другой вопрос: смогут ли они адаптироваться к разнообразному типу эффективного оружия России, приобретаемого другими странами.
Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби провёл брифинг, в ходе которого не стал подтверждать сообщения о том, что переданные Украине дальнобойные ракеты ATACMS были сбиты средствами ПВО России.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сообщил о попытках ВСУ атаковать Крым ракетами ATACMS. После этого глава Крыма Сергей Аксёнов предупредил жителей полуострова о рассыпанных суббоеприпасах ATACMS после сбития ракет.
По данным Министерства обороны, средства ПВО за сутки сбили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS.