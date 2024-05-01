Шеремет: США боятся признать, что Россия сбивает ракеты ATACMS

Отказ Белого дома признать тот факт, что переданные Украине ракеты ATACMS были сбиты российскими силами ПВО, говорит о том, что США боятся признавать очевидное. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

«Весь мир увидел, что военная мощь Запада сильно отстаёт от их пропагандистских роликов, поэтому Кирби просто боится признать очевидное», — сказал парламентарий в беседе с РИА Новости.

Шеремет добавил, что теперь американскую сторону должен волновать другой вопрос: смогут ли они адаптироваться к разнообразному типу эффективного оружия России, приобретаемого другими странами.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби провёл брифинг, в ходе которого не стал подтверждать сообщения о том, что переданные Украине дальнобойные ракеты ATACMS были сбиты средствами ПВО России.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сообщил о попытках ВСУ атаковать Крым ракетами ATACMS. После этого глава Крыма Сергей Аксёнов предупредил жителей полуострова о рассыпанных суббоеприпасах ATACMS после сбития ракет.

По данным Министерства обороны, средства ПВО за сутки сбили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS.