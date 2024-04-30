Рогов: ВСУ в ночь на 30 апреля попытались атаковать Крым ракетами ATACMS

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в ночь на 30 апреля ВС Украины предприняли попытку массированной атаки Крыма ракетами ATACMS.

«Сегодня ночью боевики ВСУ нанесли ракетный удар по Республике Крым», — написал он в Telegram.

По словам Рогова, над Джанкоем и Симферополем отработала российская система ПВО.

«По поступающей информации, наши защитники отработали на отлично», — добавил он.

Рогов сообщил, что, по предварительным данным, Киев применил для удара несколько баллистических ракет ATACMS.

27 апреля в Минобороны России заявили, что силы ПВО перехватили и уничтожили за ночь 68 БПЛА над Краснодарским краем и Крымом.