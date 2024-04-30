Аксёнов предупредил жителей Крыма о рассыпанных суббоеприпасах ATACMS

Глава Крыма Сергей Аксёнов предупредил жителей полуострова о рассыпанных суббоеприпасах ATACMS после сбития ракет.

«Симферопольский район (село Донское, окрестности). После сбития ракет ATACMS рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. При обнаружении данного боеприпаса — не поднимать, не приближаться», — заявил он.

По словам Аксёнова, следует немедленно вызвать сотрудников МЧС и МВД.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сообщил о попытках ВСУ атаковать Крым ракетами ATACMS.

Система ПВО сработала над Джанкоем и Симферополем, в общей сложности сбито девять ракет.