Аксёнов предупредил жителей Крыма о рассыпанных суббоеприпасах ATACMS
- РИА Новости
«Симферопольский район (село Донское, окрестности). После сбития ракет ATACMS рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. При обнаружении данного боеприпаса — не поднимать, не приближаться», — заявил он.
По словам Аксёнова, следует немедленно вызвать сотрудников МЧС и МВД.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сообщил о попытках ВСУ атаковать Крым ракетами ATACMS.
Система ПВО сработала над Джанкоем и Симферополем, в общей сложности сбито девять ракет.