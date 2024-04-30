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Система ПВО сработала над Джанкоем и Симферополем: ВСУ пытались атаковать Крым ракетами ATACMS

ВХ: ВСУ пытались атаковать Крым ракетами ATACMS

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Роман Шимаев
Войска киевского режима в ночь на 30 апреля попытались нанести удар ракетами большой дальности ATACMS по Крыму, пишет «Военная хроника». Система ПВО сработала над Джанкоем и Симферополем, в общей сложности сбито девять ракет. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также отметил, что на полуострове объявляли тревогу и перекрывали Крымский мост.
Система ПВО сработала над Джанкоем и Симферополем: ВСУ пытались атаковать Крым ракетами ATACMS
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский
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  • 30 апреля 2024

    Операторы ударных FPV-дронов 1-го армейского корпуса Южной группировки войск уничтожили склад боеприпасов и технику ВСУ на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.

  • ВСУ в ночь на 30 апреля попытались ударить девятью ракетами большой дальности ATACMS по Крыму, сообщает «Военная хроника».

    Над Джанкоем и Симферополем сработала система ПВО. Сообщается о пяти ракетах в первой волне пуска и о четырёх во второй.

    О том, что бандеровцы предприняли попытку нанесения массированного удара по мирному полуострову, также сообщил председатель движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО России. По поступающей информации, наши защитники отработали на отлично», — написал он в Telegram.

  • В Белгородском районе системой ПВО сбита одна воздушная цель на подлёте к городу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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