Система ПВО сработала над Джанкоем и Симферополем: ВСУ пытались атаковать Крым ракетами ATACMS

ВХ: ВСУ пытались атаковать Крым ракетами ATACMS

Войска киевского режима в ночь на 30 апреля попытались нанести удар ракетами большой дальности ATACMS по Крыму, пишет «Военная хроника». Система ПВО сработала над Джанкоем и Симферополем, в общей сложности сбито девять ракет. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также отметил, что на полуострове объявляли тревогу и перекрывали Крымский мост.