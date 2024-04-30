Система ПВО сработала над Джанкоем и Симферополем: ВСУ пытались атаковать Крым ракетами ATACMS
ВХ: ВСУ пытались атаковать Крым ракетами ATACMS
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
-
30 апреля 2024
Операторы ударных FPV-дронов 1-го армейского корпуса Южной группировки войск уничтожили склад боеприпасов и технику ВСУ на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.
-
ВСУ в ночь на 30 апреля попытались ударить девятью ракетами большой дальности ATACMS по Крыму, сообщает «Военная хроника».
Над Джанкоем и Симферополем сработала система ПВО. Сообщается о пяти ракетах в первой волне пуска и о четырёх во второй.
О том, что бандеровцы предприняли попытку нанесения массированного удара по мирному полуострову, также сообщил председатель движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО России. По поступающей информации, наши защитники отработали на отлично», — написал он в Telegram.
-
В Белгородском районе системой ПВО сбита одна воздушная цель на подлёте к городу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.