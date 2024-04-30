Минобороны: силы ПВО России за сутки сбили шесть ракет ATACMS производства США

Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты десять украинских беспилотных летательных аппаратов, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции», — сказано в сводке Министерства обороны Российской Федерации.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сообщил о попытках ВСУ атаковать Крым ракетами ATACMS.

Днём 30 апреля глава Крыма Сергей Аксёнов предупредил жителей полуострова о рассыпанных суббоеприпасах ATACMS после сбития ракет.