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Минобороны: силы ПВО России за сутки сбили шесть ракет ATACMS производства США

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Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.
Минобороны: силы ПВО России за сутки сбили шесть ракет ATACMS производства США
  • РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты десять украинских беспилотных летательных аппаратов, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции», — сказано в сводке Министерства обороны Российской Федерации.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сообщил о попытках ВСУ атаковать Крым ракетами ATACMS.

Днём 30 апреля глава Крыма Сергей Аксёнов предупредил жителей полуострова о рассыпанных суббоеприпасах ATACMS после сбития ракет.

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