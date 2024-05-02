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Володин: борьба с нацизмом является одной из целей СВО, она будет достигнута

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Борьба с нацизмом — одна из целей российской спецоперации на Украине, которая будет обязательно достигнута, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин: борьба с нацизмом является одной из целей СВО, она будет достигнута
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Он напомнил, что виновные в трагедии в Одессе 2 мая 2014 года до сих пор не наказаны.

Володин также отметил, что «сегодня киевский режим переписывает историю Одессы», демонтированы памятники, из школьной программы убрали русских писателей, а жителей Одессы наказывают за использование русского языка.

«Вот что такое нацизм. Борьба с ним — одна из целей специальной военной операции на Украине, которая обязательно будет достигнута», — написал Володин в Telegram.

Ранее глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал имена организаторов и исполнителей трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.

Также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что после СВО необходим трибунал, на котором осудят виновных в трагедии в Одессе.

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