RT в Telegram
Подпишись

Footmercato: автобус ПСЖ покинул стадион в Дортмунде без Мбаппе

Короткая ссылка
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отдельно от команды покинул стадион в Дортмунде после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Боруссией».
Footmercato: автобус ПСЖ покинул стадион в Дортмунде без Мбаппе
  • Gettyimages.ru
  • © Jonathan Moscrop

По информации Footmercato, игроку пришлось пройти допинг-тест, из-за чего он не смог уехать на клубном автобусе. Позже он присоединился к команде в аэропорту, приехав туда на личном автомобиле.

Встреча в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол забил Никлас Фюллькруг.

Ответная игра состоится 7 мая в Париже.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» обыграла ПСЖ впервые с 2020 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить