Footmercato: автобус ПСЖ покинул стадион в Дортмунде без Мбаппе

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отдельно от команды покинул стадион в Дортмунде после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Боруссией».

По информации Footmercato, игроку пришлось пройти допинг-тест, из-за чего он не смог уехать на клубном автобусе. Позже он присоединился к команде в аэропорту, приехав туда на личном автомобиле.

Встреча в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол забил Никлас Фюллькруг.

Ответная игра состоится 7 мая в Париже.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» обыграла ПСЖ впервые с 2020 года.