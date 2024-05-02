Footmercato: автобус ПСЖ покинул стадион в Дортмунде без Мбаппе
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По информации Footmercato, игроку пришлось пройти допинг-тест, из-за чего он не смог уехать на клубном автобусе. Позже он присоединился к команде в аэропорту, приехав туда на личном автомобиле.
Встреча в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол забил Никлас Фюллькруг.
Ответная игра состоится 7 мая в Париже.
Ранее сообщалось, что «Боруссия» обыграла ПСЖ впервые с 2020 года.