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Житель Приморья задержан по подозрению в госизмене и работе на ГУР Минобороны Украины

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Уголовное дело возбудили в Приморье в отношении местного жителя, подозреваемого в госизмене и работе на украинскую военную разведку.

Информация об этом появилась в Telegram-канале антитеррористической комиссии Приморского края.

«УФСБ России по Приморскому краю задержан очередной житель региона, работающий на Главное управление разведки Министерства обороны Украины», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, диверсант действовал по заданию кураторов из нацистской военной разведки и собирал данные об объектах военной инфраструктуры края. 

Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы. 

Ранее Санкт-Петербургский городской суд приговорил учёного Александра Куранова к семи годам колонии строгого режима по делу о государственной измене.

Также в Томской области задержаны двое жителей, переводивших деньги ВСУ.

Кроме того, ФСБ возбудила дело в отношении жителя Чукотки, финансировавшего батальон ВСУ.

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