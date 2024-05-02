Житель Приморья задержан по подозрению в госизмене и работе на ГУР Минобороны Украины
Информация об этом появилась в Telegram-канале антитеррористической комиссии Приморского края.
«УФСБ России по Приморскому краю задержан очередной житель региона, работающий на Главное управление разведки Министерства обороны Украины», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, диверсант действовал по заданию кураторов из нацистской военной разведки и собирал данные об объектах военной инфраструктуры края.
Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.
Ранее Санкт-Петербургский городской суд приговорил учёного Александра Куранова к семи годам колонии строгого режима по делу о государственной измене.
Также в Томской области задержаны двое жителей, переводивших деньги ВСУ.
Кроме того, ФСБ возбудила дело в отношении жителя Чукотки, финансировавшего батальон ВСУ.