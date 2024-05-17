Рябков: для России не имеет значения, кто станет следующим президентом США

Исход грядущих президентских выборов в США для Москвы не имеет значения, поскольку надежд на изменения в отношениях нет, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Во многом потому, что перспектив изменения общей ситуации к лучшему с учётом фундаментально антироссийского консенсуса американских элит не видно», — подчеркнул дипломат.

Ранее Рябков заявил, что политика США не позволяет продолжать встречи по стратстабильности.

Также он отметил, что НАТО балансирует на грани прямого вооружённого столкновения с Россией.

Кроме того, по его словам, Россия допускает понижение уровня дипотношений с США.