Рябков: политика США не позволяет продолжать встречи по стратстабильности

Москва открыта к диалогу с Вашингтоном по стратегической стабильности, но политика США не позволяет продолжать такие встречи.

Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, США отменили все форматы диалога, который вёлся на протяжении многих лет по очень многим сюжетам.

«Мы не собираемся ни в сфере стратегической стабильности, ни по другим направлениям стоять и демонстрировать заинтересованность в диалоге с США по той простой причине, что их политика глубоко враждебна в отношении России», — добавил дипломат.

В марте первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что диалог с Западом о стратстабильности возможен при пересмотре им курса.

Также российский лидер Владимир Путин отметил, что США не могут одновременно призывать к поражению России и вести диалог по стратстабильности.