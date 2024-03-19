Полянский: диалог с Западом о стратстабильности возможен при пересмотре им курса

Стратегический диалог России с США с прицелом на новые договорённости по контролю над ракетно-ядерными вооружениями возможен только после кардинального пересмотра Штатами и НАТО своего антироссийского курса.

Об этом, как информирует РИА Новости, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Любое взаимодействие в этой сфере будет возможно только в случае кардинального пересмотра США и НАТО их крайне враждебного антироссийского курса...» — сказал Полянский.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что только Россия и США могут обеспечить стратстабильность в мире.

Также российский лидер Владимир Путин заявил, что Соединённые Штаты не могут одновременно призывать к поражению России и вести диалог по стратегической стабильности.