Полянский: диалог с Западом о стратстабильности возможен при пересмотре им курса
Об этом, как информирует РИА Новости, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Любое взаимодействие в этой сфере будет возможно только в случае кардинального пересмотра США и НАТО их крайне враждебного антироссийского курса...» — сказал Полянский.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что только Россия и США могут обеспечить стратстабильность в мире.
Также российский лидер Владимир Путин заявил, что Соединённые Штаты не могут одновременно призывать к поражению России и вести диалог по стратегической стабильности.