Песков заявил, что только Россия и США могут обеспечить стратстабильность в мире
«Будучи двумя странами с крупнейшим арсеналом ядерного оружия, мы несём ещё и обязанность, обязанность перед всем миром, обязанность обеспечивать на этой земле стратегическую безопасность, это могут сделать только наши две страны», — сказал он.
Ранее глава Стратегического командования ВС США генерал ВВС Энтони Коттон заявил, что в Пентагоне хотели бы возвращения России к переговорам о стратстабильности.
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию назвал демагогией заявления властей США о якобы готовности к переговорам о стратегической стабильности в преддверии выборов в Соединённых Штатах.
Путин подчеркнул, что позиция России остаётся прежней.