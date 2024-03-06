Песков заявил, что только Россия и США могут обеспечить стратстабильность в мире

Только Россия и США могут обеспечить миру стратегическую стабильность, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Будучи двумя странами с крупнейшим арсеналом ядерного оружия, мы несём ещё и обязанность, обязанность перед всем миром, обязанность обеспечивать на этой земле стратегическую безопасность, это могут сделать только наши две страны», — сказал он.

Ранее глава Стратегического командования ВС США генерал ВВС Энтони Коттон заявил, что в Пентагоне хотели бы возвращения России к переговорам о стратстабильности.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию назвал демагогией заявления властей США о якобы готовности к переговорам о стратегической стабильности в преддверии выборов в Соединённых Штатах.

Путин подчеркнул, что позиция России остаётся прежней.