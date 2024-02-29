Пентагон: США хотели бы возвращения России к переговорам о стратстабильности

В Пентагоне хотели бы возвращения России к переговорам о стратегической стабильности, заявил глава Стратегического командования ВС США генерал ВВС Энтони Коттон.

«Я совершенно точно сторонник договоров. Но все должны следовать правилам... Безусловно, я бы хотел, чтобы Россия вернулась (к переговорам. — RT)», — цитирует его ТАСС.

При этом, по словам Коттона, как командир он должен предусмотреть расстановку сил в случае, если этого не произойдёт.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию назвал демагогией заявления властей США о якобы готовности к переговорам о стратегической стабильности в преддверии выборов в Соединённых Штатах.

Путин подчеркнул, что позиция России остаётся прежней.