Путин назвал демагогией слова США о переговорах о стратегической стабильности
- AP
- © Gavriil Grigorov, Sputnik
По его словам, США блокируют предложение России, которое лежит у них на столе уже более 15 лет.
«Имею в виду проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе, которое мы подготовили ещё в 2008 году. Реакции-то никакой нет», — сказал Путин.
Он добавил, что у России есть все основания полагать, что слова сегодняшних американских властей о якобы заинтересованности в переговорах по вопросам стратегической стабильности — это демагогия.
«В преддверии президентских выборов в США они просто хотят показать своим гражданам, да и всем остальным, что по-прежнему правят миром», — отметил президент.
Путин подчеркнул, что позиция России остаётся прежней.
«Если хотите обсуждать ответственные, важные для всей планеты вопросы безопасности и стабильности, то необходимо делать это только в едином комплексе, естественно включая все те аспекты, которые затрагивают наши национальные интересы», — сказал российский лидер.
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