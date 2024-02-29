Путин назвал демагогией слова США о переговорах о стратегической стабильности

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию назвал демагогией заявления властей США о якобы готовности к переговорам о стратегической стабильности в преддверии выборов в Соединённых Штатах.

По его словам, США блокируют предложение России, которое лежит у них на столе уже более 15 лет.

«Имею в виду проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе, которое мы подготовили ещё в 2008 году. Реакции-то никакой нет», — сказал Путин.

Он добавил, что у России есть все основания полагать, что слова сегодняшних американских властей о якобы заинтересованности в переговорах по вопросам стратегической стабильности — это демагогия.

«В преддверии президентских выборов в США они просто хотят показать своим гражданам, да и всем остальным, что по-прежнему правят миром», — отметил президент.

Путин подчеркнул, что позиция России остаётся прежней.

«Если хотите обсуждать ответственные, важные для всей планеты вопросы безопасности и стабильности, то необходимо делать это только в едином комплексе, естественно включая все те аспекты, которые затрагивают наши национальные интересы», — сказал российский лидер.

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