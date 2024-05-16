«Не пыталась защищаться в суде»: автор хитов 1990-х стала фигуранткой двух уголовных дел из-за конфликта с соседями

Поэтессу Татьяну Назарову, написавшую десятки шлягеров, включая «Ах, какая женщина», ждёт второй суд из-за конфликта с соседями в Сочи. Она уже была признана виновной в угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью и приговорена к году ограничения свободы. Сейчас в отношении Назаровой возбуждено ещё одно уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

Татьяна Назарова получила широкую известность как автор хитов «Ах, какая женщина», «Больно мне, больно», «Бог тебя накажет» и «Богомолица». Песни поэтессы исполняли группа «Фристайл», Алла Пугачёва, Николай Басков, Игорь Крутой, Лариса Долина, Ирина Аллегрова и другие звёзды.

Назарова, сочинка в пятом поколении, жившая в годы своей популярности в Москве, в 2002 году вернулась домой и стала поселилась на даче деда в посёлке Хоста с пожилой мамой и двумя десятками питомцев.

«Этот дом нам принадлежит с 1972 года. Моя мама не может сама себя обслуживать, я ухаживаю за ней. Мы с ней очень любим кошек и собак. Подобрали одну животинку, вторую. А потом люди сами начали их подбрасывать к нам на участок. Ну не выгонять же! Так их число перевалило за два десятка», — рассказывает Татьяна.

Домашние любимцы жили на участке, а Татьяна ухаживала за ними, кормила и лечила.

«В какой-то момент они стали один за другим погибать. 22 животных умерли в муках у меня на руках», — говорит собеседница RT.

Причиной смерти питомцев ветеринар назвал отравление. После этого случая Татьяна решила установить во дворе камеры видеонаблюдения.

«В 2019 году в дом напротив въехала семья Куликовых. Я бы не сказала, что наши отношения были плохими: они проводили через мой участок газопроводную трубу, я не противилась этому. Но камеры засняли соседку, Любовь Куликову, которая подкидывала в мой двор сосиски с отравой», — вспоминает Татьяна.

На видео с камеры, предоставленном RT Назаровой, видно человека в капюшоне, бейсболке и маске, почти полностью скрывающей лицо. Любовь Куликова заявила RT, что в кадре не она.

© Из личного архива

По словам поэтессы, она не раз обращалась к соседям с просьбой не травить её животных, однако опасная еда продолжала появляться на участке.

«Я уже научилась оказывать животным помощь, у меня всегда наготове шприцы с антидотом. Ситуация достигла критической точки, когда умерла любимая собака моей мамы, — рассказывает Назарова. — В тот момент я заготавливала дрова для печки с помощью топора и молотка. Не положив эти инструменты, я пошла к соседям и сказала, чтобы они не смели травить моих собак».

Инцидент произошёл 14 января 2022 года. После этого Татьяна узнала, что её соседи обратились в полицию, а в отношении поэтессы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).

«Я даже не пыталась защищаться, так как не думала, что невиновного человека можно осудить. Тем не менее суд встал на защиту Куликовой, и в ноябре мне назначили ограничение свободы сроком на один год», — продолжает Назарова.

«Застряла в кустах»

Конфликт с соседями после этого не прекратился, утверждает Татьяна. Кроме того, Любовь якобы разбила камеру, установленную во дворе дома.

«В новогодние праздники 2023 года в четыре утра я услышала грохот во дворе. Вышла на улицу и увидела в кустах Куликову. Она застряла, и я потянула её за ногу, чтобы помочь ей выбраться. Любовь ударила меня куском трубы и начала кричать. Я кричала маме, чтобы вызвала полицию, и пыталась удержать Куликову. На крики вышел её муж и увёл свою жену домой», — вспоминает Татьяна.

В тот же день Куликова написала ещё одно заявление в полицию на Татьяну. В этот раз Любовь обвинила свою соседку в нанесении побоев.

«Инцидент произошел в четыре утра. А уже в восемь часов Куликова в туфлях на высоких каблуках уехала на такси. Как оказалось, снимать побои. То есть женщина со сломанными рёбрами надела каблуки и поехала снимать побои. Сама. На такси. И всё это время я каждый день видела её на улице», — заявляет Татьяна.

По словам Назаровой, Любовь в то утро залезла к ней двор, чтобы снова разбить камеры. Однако Куликова обвинения поэтессы отрицает. По её словам, соседских собак она не травила, а лишь просила содержать их на дальнем дворе и не выпускать на улицу.

«Мы просто просили её убрать собак подальше, на задний двор. Они лают круглосуточно, выбегают на улицу, одна девочка с нашей улицы стала заикаться. Камеры тоже просили нормально повесить», — объясняет RT Любовь.

Сам инцидент Куликова описывает так: «Четвертого января в четвертом часу утра у меня заболел зуб. Я пошла в гараж за таблетками, наша кошка вышла за мной. Пока я искала таблетки, кошка убежала на участок Назаровой, и мне пришлось лезть за ней через забор. На участке меня поджидала Назарова и набросилась на меня».

По словам Куликовой, сначала конфликт с Назаровой был только из-за собак, но потом Татьяна якобы перешла на личные оскорбления.

«Ей назначили год ограничения свободы, она боялась с нами общаться, чтобы её не посадили. Но тогда она решила действовать исподтишка. А именно: написала частушки, где обозвала моего мужа петухом, назвала своё творение «Куликовской битвой», напечатала их на баннере и повесила на своём заборе», — возмущается Любовь.

Сейчас Татьяну ждёт второй суд, на этот раз по статье УК «Причинение тяжкого вреда здоровью». Однако, по словам поэтессы, главного свидетеля — соседа двух воюющих сторон — до сих пор не допросили.