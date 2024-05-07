«Мне будет тяжело без матери»: суд приговорил Антонину Мартынову к девяти годам колонии за покушение на дочь

В Великом Новгороде суд спустя 16 лет вынес приговор жене иноагента Кирилла Мартынова* по обвинению в попытке убийства её двухлетней дочери Алисы. В 2008 году коллегия присяжных признала Антонину Мартынову виновной в покушении. Сразу после этого она сбежала вместе с ребёнком и 16 лет находилась в федеральном розыске, пока её не задержали. Сама женщина настаивает на своей невиновности. Её дочь Алиса выступила в суде и заявила, что не считает себя пострадавшей от действий матери.

39-летнюю Антонину Мартынову, обвиняемую в покушении на свою малолетнюю дочь, приговорили к девяти годам колонии общего режима. Новгородский областной суд вынес это решение спустя 16 лет после того, как коллегия присяжных признала женщину виновной и не заслуживающей снисхождения.

С 2008 года женщина находилась в федеральном розыске, поскольку она сбежала после вердикта суда.

Ранее сторона обвинения просила суд приговорить Мартынову к десяти годам колонии общего режима. В свою очередь, защита просила установить условный срок и наказание ниже низшего. При этом адвокаты считают, что весь судебный процесс по делу необходимо было начать заново.

«Новгородское дело»

Резонансное дело о покушении на ребёнка возбудили в Великом Новгороде в 2007 году после того, как двухлетняя Алиса Фёдорова упала с лестницы третьего этажа в одном из городских общежитий. Девочка жила там вместе с бабушкой и 22-летней мамой.

В основу обвинения легли показания 11-летнего мальчика, который заявил, что видел, как Антонина специально сбросила девочку вниз.

В то утро школьник зашёл в общежитие за своим другом и ждал его на площадке четвёртого этажа. По его словам, в какой-то момент он свесил голову вниз и увидел, как Антонина Мартынова просунула Алису сквозь решётки ограждения, а потом отпустила руки.

Сама женщина настаивала на своей невиновности. По её словам, она отвлеклась и не заметила, как дочка вышла на лестничную площадку и пролезла сквозь ограждение. Мартынова утверждала, что в последний момент выбежала за ребёнком, попыталась схватить её, но не успела.

Бывший следователь по особо важным делам прокуратуры Великого Новгорода, советник юстиции Владимир Колодкин, который возбуждал уголовное дело, рассказал RT, что Мартынова несколько раз меняла свои показания и сформировала окончательную версию лишь через 1,5 месяца после произошедшего.

На суде сторона обвинения утверждала, что мотивом преступления стало желание Антонины уехать в Москву к своему второму мужу Кириллу Мартынову (сейчас является главредом издания «Новая газета. Европа»**). Дочь от первого брака якобы мешала ей устраивать личную жизнь, заявил прокурор.

Летом 2008 года коллегия присяжных в Новгородском областном суде признала фигурантку виновной в покушении на дочь. При этом присяжные исключили из формулировки обвинения, что Антонина сделала это, «чтобы вызвать чувство жалости у Кирилла Мартынова».

Сразу после этих событий фигурантка дела, которая находилась под подпиской о невыезде, сбежала вместе с ребёнком. Мартынову объявили в федеральный розыск, а судебное разбирательство приостановили.

Путешествовала по стране

Хотя женщине приходилось скрываться от правоохранительных органов, она смогла вести довольно открытый образ жизни, выяснил RT. После побега Антонина стала представляться людям Анной, а свою дочь «переименовала» в Марию.

По данным RT, предположительно, в 2015 году через соцсети Мартынова познакомилась со столичным предпринимателем Виктором (имя изменено), который сейчас руководит IT-проектами одной из думских партий.

Антонина и Виктор жили в его квартире в элитном жилом комплексе на западе Москвы. По данным RT, Мартынова могла пользоваться банковскими картами, оформленными на знакомых её гражданского мужа. При этом в качестве электронной почты, привязанной к одной из карт, был указан партийный электронный адрес.

Редакция также установила несколько возможных страниц в соцсетях, которые Мартынова вела под псевдонимом, а также под именами Анны и Марии. Судя по ним, в последние годы женщина каждый месяц посещала в столице театры, ходила на концерты, фестивали и в кафе, а также вместе с Виктором и друзьями ездила в походы по России.

Так, в августе 2023 года Мартынова на своей странице рассказала, что прилетела на самолёте в Оренбург, и выставила фотографию городского аэропорта.

Часто к своим постам она прикрепляла фотографии ног в посещаемых местах. На одном из кадров Мартынова стоит в тех же кедах, в которых она была после задержания.

После задержания Антонина Мартынова была в тех же ботинках, что и в одном из походов, о котором она рассказала на своей странице в соцсетях

В 2019 году Антонина с дочкой и Виктором переехали в частный дом в Ставрополе, который мужчина купил и оформил на своё имя. При этом они часто приезжали в столицу.

Именно в этом доме правоохранители и задержали беглянку 22 марта этого года. Источник RT, близкий к следствию, рассказал, что женщина отказывалась называть своё настоящее имя до тех пор, пока её отпечатки пальцев не сравнили с дактокартой.

«Я не считаю себя жертвой преступления»

В апреле в Великом Новгороде возобновили судебные слушания по делу. 19-летняя Алиса, которая проходит по делу как потерпевшая, рассказала суду, что об уголовном преследовании матери она узнала после её задержания.

У Алисы не было официальных документов, в том числе свидетельства о рождении или свидетельств об образовании. По её словам, она всегда училась дома с репетиторами или проходила онлайн-курсы.

«Я не считаю себя жертвой преступления. Я считаю, что это был несчастный случай. Мне будет очень тяжело без матери, когда я вступаю во взрослую жизнь», — сказала Алиса на заседании и попросила суд не разлучать её с матерью.

Сторона защиты настаивала, что в деле Мартыновой нарушен принцип неизменности состава суда. В связи с этим адвокаты просили суд распустить коллегию присяжных и выйти в новое судебное слушание в ином составе суда.

«Согласно 242-й статье УПК, на одной стадии рассмотрения уголовного дела — во время судебного разбирательства — не может меняться судья. Прежняя судья, которая председательствовала на суде присяжных, ушла в отставку, и дело передали другому судье, — сказал адвокат Андрей Лисицкий в беседе с RT. — Как судья, не участвуя в исследовании доказательств, не вырабатывая своё внутреннее отношение к тому, что произошло, может продолжить разбирательство, которое начал не он? Мы считаем, что, согласно ст. 242 УПК РФ, судья не имел права председательствовать в разбирательстве по данному делу. И об этом мы заявляли в процессе».

19-летняя Алиса Фёдорова на судебном заседании в Великом Новгороде

© RT

Однако суд в ответ на это подчеркнул, что стороны не должны ставить под сомнение вердикт присяжных, которые уже установили виновность Мартыновой.

Прокурор по делу Николай Жуков считает, что нарушений уголовно-процессуального кодекса нет, поскольку стадия обсуждения вердикта и вынесение приговора — это самостоятельная стадия судебного разбирательства.

«Момент, следующий за провозглашением вердикта присяжных, — это самостоятельная стадия разбирательств, об этом говорится в ч. 1.1 ст. 389.22 УПК РФ. То есть иной состав суда в данном случае не препятствует вынесению итогового решения по делу», — сказал гособвинитель в беседе с RT.

Во время прений прокурор отметил, что Мартынова пыталась инсценировать несчастный случай с дочерью, а значит, действовала с прямым умыслом.

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По мнению обвинения, в течение 16 лет в бегах она также «существенно ограничила социализацию» Алисы.

В своём последнем слове 7 мая Антонина Мартынова заявила, что все эти 16 лет заботилась о дочери.

«Мамы должны растить детей. Я обеспечивала ей образование: онлайн-курсы, репетиторы, занятия с логопедом, медицина, стоматология, я возила её в горы и на море. Любые кружки и секции, занятия спортом, художественная школа. Я люблю её, и она меня любит, мы семья. Пожалуйста, я прошу, не разлучайте нас. Мы просто хотим вернуться домой», — сказала Антонина Мартынова.

Защита будет обжаловать вынесенный приговор. Как сообщил Андрей Лисицкий, адвокаты планируют поставить под сомнение наличие в действиях подсудимой субъективной стороны состава преступления, а именно мотива.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022.

** Признано нежелательной организацией в РФ по решению Генпрокуратуры в 2023 году.