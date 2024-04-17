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ФСБ возбудила дело в отношении жителя Чукотки, финансировавшего батальон ВСУ

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ФСБ возбудила уголовное дело в отношении жителя Чукотки, подозреваемого в финансировании воюющего на стороне Украины террористического батальона.
ФСБ возбудила дело в отношении жителя Чукотки, финансировавшего батальон ВСУ
  • РИА Новости

Об этом представители УФСБ сообщили РИА Новости.

Житель Анадыря подозревается по статье «Содействие террористической деятельности». В ноябре 2022 года мужчина профинансировал террористический батальон ВСУ, деятельность которого запрещена на территории России. О названии батальона ФСБ не сообщает.

Отмечается, что фигурант «является сторонником украинского нацизма, а также террористической и нацистской идеологий». В данный момент устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности подозреваемого.

Это первое дело на Чукотке, возбуждённое по ст. 205.1 УК РФ.

Ранее ФСБ задержала жителя Новокузнецка по делу о госизмене — мужчина переводил деньги украинской стороне на приобретение военного снаряжения.

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