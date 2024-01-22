Переводил деньги на нужды ВСУ: ФСБ задержала жителя Новокузнецка по делу о госизмене

Житель Новокузнецка, который из личных средств финансировал деятельность Вооружённых сил Украины, задержан в рамках уголовного дела о госизмене. По данным ФСБ, мужчина переводил деньги украинской стороне на приобретение военного снаряжения. Наряду с этим УФСБ России по Алтайскому краю сообщило о задержании местного жителя при попытке устроить поджог на объекте Минобороны РФ.

Сотрудники ФСБ во взаимодействии с МВД и Федеральной службой по финансовому мониторингу пресекли деятельность жителя Новокузнецка, который переводил средства ВСУ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»).

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанный осуществил переводы личных денежных средств на нужды ВС Украины в целях приобретения военного снаряжения», — говорится в заявлении.

Наряду с этим 22 января пресс-служба управления ФСБ по Алтайскому краю сообщила о задержании местного жителя 1979 года рождения при попытке устроить теракт.

Как следует из сообщения, ранее злоумышленник установил связь с представителем террористической военизированной организации, запрещённой на территории России. Мужчина выразил готовность совершить теракты на административных объектах Барнаула и против первых лиц региона.

Впоследствии задержанный по заданию куратора изготовил «коктейли Молотова», с применением которых планировал устроить пожар на одном из объектов Минобороны. При попытке осуществления этого плана мужчину задержали сотрудники ФСБ, он помещён под стражу.

19 января в ФСБ также сообщили о задержании жителя Хабаровска, который по заданию ГУР Минобороны Украины собирал сведения об участниках СВО, а также о радиочастотах Минобороны РФ.

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По данным силовиков, наряду с этим задержанный по поручению иностранной спецслужбы планировал физическое уничтожение военнослужащих воинских частей, дислоцированных на территории Хабаровского края.

В отношении него также возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

Наряду с этим 18 января сообщалось о задержании в Крыму мужчины, снимавшего за денежное вознаграждение стратегически важные объекты региона, в том числе по заказу украинских спецслужб. В его доме обнаружили тротиловую шашку весом 400 г, а также предметы, похожие на самодельные БПЛА и детали к ним.

За день до этого, 17 января, сообщалось о задержании в ЛНР местного жителя, который собирал для украинской армии данные о местах дислокации личного состава и военной техники ВС РФ в зоне СВО и передавал их представителю ВСУ в мессенджере.

Кроме того, 12 января ФСБ задержала сотрудника одного из особо режимных предприятий Пензенской области, который установил и поддерживал сотрудничество с представителем спецслужб Польши, чтобы передать ему сведения о деятельности предприятия в обмен на помощь в выезде на постоянное место жительства за границу.

Помимо этого, 7 января ФСБ пресекла деятельность пособника украинских спецслужб в Калининграде. Против задержанного завели дела по п. 4 ст. 281.1 УК России («Содействие диверсионной деятельности») и статье о госизмене.

По данным следствия, подозреваемый через интернет-мессенджер установил связь с сотрудником спецслужб Украины, по заданию которого за деньги он занимался поиском лиц для осуществления поджогов объектов связи и транспортной инфраструктуры.

Подозреваемый привлёк к этой деятельности ряд лиц, проживающих в 15 регионах России. Силовики установили более 15 случаев поджогов, организованных фигурантом. Вместе с тем пять этих инцидентов удалось предотвратить, задержаны десять исполнителей.