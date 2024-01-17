ФСБ задержала жителя ЛНР, собиравшего сведения для ВСУ

Сотрудники управления ФСБ задержали жителя Луганской Народной Республики за сбор данных для украинской армии.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

«УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по Западному военному округу пресечена противоправная деятельность жителя Кременского района, действовавшего в интересах иностранного государства», — сказано в сообщении.

В ведомстве рассказали, что житель ЛНР из личной выгоды собирал для украинской армии данные о местах дислокации личного состава и военной техники Вооружённых сил России в зоне СВО и передавал их представителю ВС Украины в мессенджере.

Возбуждено уголовное дело.

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