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ФСБ задержала жителя ЛНР, собиравшего сведения для ВСУ

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Сотрудники управления ФСБ задержали жителя Луганской Народной Республики за сбор данных для украинской армии.
ФСБ задержала жителя ЛНР, собиравшего сведения для ВСУ
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

«УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по Западному военному округу пресечена противоправная деятельность жителя Кременского района, действовавшего в интересах иностранного государства», — сказано в сообщении.

В ведомстве рассказали, что житель ЛНР из личной выгоды собирал для украинской армии данные о местах дислокации личного состава и военной техники Вооружённых сил России в зоне СВО и передавал их представителю ВС Украины в мессенджере.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Смольнинский районный суд Петербурга арестовал 67-летнего уроженца Дагестана, которого подозревают в попытке сотрудничества с разведкой Украины.

11 января Брянский областной суд приговорил жителя Ростовской области Петра Колистратова к восьми годам колонии за покушение на государственную измену.

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