ФСБ задержала жителя ЛНР, собиравшего сведения для ВСУ
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.
«УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по Западному военному округу пресечена противоправная деятельность жителя Кременского района, действовавшего в интересах иностранного государства», — сказано в сообщении.
В ведомстве рассказали, что житель ЛНР из личной выгоды собирал для украинской армии данные о местах дислокации личного состава и военной техники Вооружённых сил России в зоне СВО и передавал их представителю ВС Украины в мессенджере.
Возбуждено уголовное дело.
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