Жителя Ростовской области осудили по делу о покушении на госизмену

Брянский областной суд приговорил жителя Ростовской области Петра Колистратова к восьми годам колонии за покушение на государственную измену.

Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

«Брянский областной суд вынес приговор Петру Колистратову, признанному виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК России и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК России», — говорится в сообщении.

По данным суда, житель Ростовской области решил перейти на сторону ВСУ и вступить в одно из радикальных националистических вооруженных формирований Украины.

Ранее Курский областной суд приговорил 21-летнего Андрея Ермоленкова к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Он был признан виновным в подготовке к государственной измене, а также в покушении на незаконное пересечение российской границы.