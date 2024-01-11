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Пытавшегося вступить в ВСУ жителя Курской области приговорили к 6 годам колонии

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Курский областной суд приговорил 21-летнего Андрея Ермоленкова к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Он был признан виновным в подготовке к государственной измене, а также в покушении на незаконное пересечение российской границы.
Пытавшегося вступить в ВСУ жителя Курской области приговорили к 6 годам колонии
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил Telegram-канал объединённой пресс-службы судебной системы региона.

«По совокупности преступлений суд окончательно назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в ИК строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год», — сообщили в пресс-службе.

Приговор ещё может быть обжалован в апелляционном порядке.

Уточняется, что подсудимый признал вину в инкриминируемых ему преступлениях, а также заявил о своём раскаянии. 

По версии следствия, мужчина планировал участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. Для того, чтобы вступить в украинское вооружённое формирование он отправил заявку по интернету и даже начал изучать украинский язык.

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