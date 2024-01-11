Пытавшегося вступить в ВСУ жителя Курской области приговорили к 6 годам колонии
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Об этом сообщил Telegram-канал объединённой пресс-службы судебной системы региона.
«По совокупности преступлений суд окончательно назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в ИК строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год», — сообщили в пресс-службе.
Приговор ещё может быть обжалован в апелляционном порядке.
Уточняется, что подсудимый признал вину в инкриминируемых ему преступлениях, а также заявил о своём раскаянии.
По версии следствия, мужчина планировал участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. Для того, чтобы вступить в украинское вооружённое формирование он отправил заявку по интернету и даже начал изучать украинский язык.
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