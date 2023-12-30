RT в Telegram
Подпишись

В России впервые за госизмену осудили подростка, который передавал данные ВСУ

Короткая ссылка
Верховный суд Республики Адыгея признал виновным в госизмене 18-летнего жителя Майкопа, который, когда был несовершеннолетним, собирал и передавал информацию украинским войскам об одной из майкопских воинских частей.
В России впервые за госизмену осудили подростка, который передавал данные ВСУ
  • РИА Новости

Ему назначили наказание с применением ст. 64 УК России (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление). Суд постановил лишить молодого человека свободы сроком на четыре года с ограничением свободы сроком на один год, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима.

Как передаёт ТАСС, приговор не вступил в законную силу. Во время разбирательства подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном.

Ранее сообщалось, что жителя Ростовской области приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить