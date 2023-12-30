В России впервые за госизмену осудили подростка, который передавал данные ВСУ

Верховный суд Республики Адыгея признал виновным в госизмене 18-летнего жителя Майкопа, который, когда был несовершеннолетним, собирал и передавал информацию украинским войскам об одной из майкопских воинских частей.

Ему назначили наказание с применением ст. 64 УК России (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление). Суд постановил лишить молодого человека свободы сроком на четыре года с ограничением свободы сроком на один год, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима.

Как передаёт ТАСС, приговор не вступил в законную силу. Во время разбирательства подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном.

Ранее сообщалось, что жителя Ростовской области приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене.