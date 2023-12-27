Жителя Ростовской области приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене

Краснодарский краевой суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима жителя Ростовской области по делу о государственной измене.

Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

«Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с ограничением свободы на срок один год», — говорится в сообщении.

Установлено, что в марте мужчина собирал и направлял военнослужащему ВСУ сведения о местонахождении аэродрома на территории Краснодарского края.

Ранее в Дагестане женщину приговорили к восьми годам колонии за финансирование терроризма.