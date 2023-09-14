Узнать больше

В Дагестане женщину приговорили к восьми годам колонии за финансирование терроризма

Короткая ссылка
В пресс-службе СУ СК России по Дагестану заявили, что в регионе суд приговорил женщину к восьми годам колонии за финансирование терроризма.

«Доказательства, собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Дагестан, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 32-летней жительницы Махачкалы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (финансирование терроризма)», — сообщает ведомство в Telegram.

Отмечается, что в декабре 2021-го и январе 2022 года приговорённая к колонии отдавала свои деньги для оказания помощи участникам запрещённой в России террористической организации.

«Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в колонии общего режима», — уточнили в СК.

В Липецкой области ранее возбудили уголовное дело о госизмене в отношении мужчины, который переводил гражданину Украины деньги на криптовалютный счёт для финансирования ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить