В Дагестане женщину приговорили к восьми годам колонии за финансирование терроризма

В пресс-службе СУ СК России по Дагестану заявили, что в регионе суд приговорил женщину к восьми годам колонии за финансирование терроризма.

«Доказательства, собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Дагестан, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 32-летней жительницы Махачкалы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (финансирование терроризма)», — сообщает ведомство в Telegram.

Отмечается, что в декабре 2021-го и январе 2022 года приговорённая к колонии отдавала свои деньги для оказания помощи участникам запрещённой в России террористической организации.

«Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в колонии общего режима», — уточнили в СК.

В Липецкой области ранее возбудили уголовное дело о госизмене в отношении мужчины, который переводил гражданину Украины деньги на криптовалютный счёт для финансирования ВСУ.