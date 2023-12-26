ФСБ задержала жителя Подмосковья за передачу Украине военных данных

Управление ФСБ по Чувашии заявило о задержании жителя Московской области за передачу Украине данных об объектах Минобороны России.

Как указывает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу, он был задержан в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

По версии следствия, мужчина 1999 года рождения, поддерживая украинских националистов, передавал националистической организации Украины сведения о дислокации объектов Минобороны России и промышленных предприятий, которые располагаются на территории Московской и Калужской областей.

Также он с января по декабрь 2023 года направлял ВСУ деньги.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России «Государственная измена».

18 декабря сотрудники ФСБ России задержали мужчину, который по заданию украинской спецслужбы готовил теракт в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия в Ижевске.