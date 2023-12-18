ФСБ предотвратила теракт в отношении руководителя предприятия ОПК в Ижевске
- РИА Новости
Отмечается, что мужчина планировал подорвать самодельное взрывное устройство.
Возбуждено уголовное дело по трём статьям УК России, в том числе о приготовлении к террористическому акту и об участии в деятельности террористической организации.
Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности России по Ростовской области задержали гражданина Украины, который подозревается в шпионаже в интересах украинской разведки.