ФСБ предотвратила теракт в отношении руководителя предприятия ОПК в Ижевске

Сотрудники ФСБ России задержали мужчину, который по заданию украинской спецслужбы готовил теракт в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия в Ижевске.

Отмечается, что мужчина планировал подорвать самодельное взрывное устройство.

Возбуждено уголовное дело по трём статьям УК России, в том числе о приготовлении к террористическому акту и об участии в деятельности террористической организации.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности России по Ростовской области задержали гражданина Украины, который подозревается в шпионаже в интересах украинской разведки.