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ФСБ предотвратила теракт в отношении руководителя предприятия ОПК в Ижевске

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Сотрудники ФСБ России задержали мужчину, который по заданию украинской спецслужбы готовил теракт в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия в Ижевске.
ФСБ предотвратила теракт в отношении руководителя предприятия ОПК в Ижевске
  • РИА Новости

Отмечается, что мужчина планировал подорвать самодельное взрывное устройство.

Возбуждено уголовное дело по трём статьям УК России, в том числе о приготовлении к террористическому акту и об участии в деятельности террористической организации.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности России по Ростовской области задержали гражданина Украины, который подозревается в шпионаже в интересах украинской разведки.

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