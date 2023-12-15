ФСБ в Ростовской области задержала гражданина Украины по подозрению в шпионаже

Сотрудники Федеральной службы безопасности России по Ростовской области задержали гражданина Украины, который подозревается в шпионаже в интересах разведки Украины.

РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ведомства. Отмечается, что 40-летний украинский гражданин собирал информацию о местах дислокации Вооружённых сил России и передавал информацию ГУР Минобороны Украины через интернет-мессенджер. «Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России («Шпионаж»)», — приводит сообщение ТАСС. Ранее сотрудники ФСБ России пресекли в ЛНР деятельность украинского шпиона, который собирал данные о местах дислокации российской армии.