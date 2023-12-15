ФСБ в Ростовской области задержала гражданина Украины по подозрению в шпионаже
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Отмечается, что 40-летний украинский гражданин собирал информацию о местах дислокации Вооружённых сил России и передавал информацию ГУР Минобороны Украины через интернет-мессенджер.
«Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России («Шпионаж»)», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее сотрудники ФСБ России пресекли в ЛНР деятельность украинского шпиона, который собирал данные о местах дислокации российской армии.