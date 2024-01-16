В Петербурге арестовали дагестанского пенсионера за контакты с разведкой Украины

Смольнинский районный суд Петербурга арестовал 67-летнего уроженца Дагестана, которого подозревают в попытке сотрудничества с разведкой Украины.

Об этом в Telegram сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Отмечается, что суд вынес постановление об аресте в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — ст. 275.1 УК России.

Пенсионер подозревается в том, что по собственной инициативе обратился в ГУР Минобороны Украины с намерением выдать украинской стороне информацию и совершить действия, которые могут способствовать военному поражению России.

11 января Брянский областной суд приговорил жителя Ростовской области Петра Колистратова к восьми годам колонии за покушение на государственную измену.