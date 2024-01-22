ФСБ: уголовное дело о госизмене возбудили против жителя Новокузнецка

Уголовное дело о госизмене возбудили в отношении жителя Новокузнецка, который финансировал деятельность Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ст. 275 УК России («Государственная измена»). «В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанный осуществил переводы личных денежных средств на нужды ВС Украины в целях приобретения военного снаряжения», — говорится в заявлении. Ранее стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в ЛНР женщину, которая передавала Главному управлению разведки Украины информацию о российских военнослужащих.