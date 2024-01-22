RT в Telegram
Подпишись

ФСБ: уголовное дело о госизмене возбудили против жителя Новокузнецка

Короткая ссылка
Уголовное дело о госизмене возбудили в отношении жителя Новокузнецка, который финансировал деятельность Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ст. 275 УК России («Государственная измена»).

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанный осуществил переводы личных денежных средств на нужды ВС Украины в целях приобретения военного снаряжения», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в ЛНР женщину, которая передавала Главному управлению разведки Украины информацию о российских военнослужащих.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить