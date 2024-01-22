На Алтае задержали пытавшегося совершить теракт на объекте Минобороны

В УФСБ России по Алтайскому краю заявили о задержании жителя региона за попытку совершения теракта на объекте Министерства обороны России.

«Задержан гражданин России 1979 года рождения, пытавшийся совершить теракт в городе Барнауле», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в ноябре 2023 года задержанный через интернет сам вышел на связь с представителем террористической военизированной организации, запрещённой на территории России, и заявил о желании вести террористическую деятельность в Барнауле.

По указанию куратора злоумышленник изготовил «коктейли Молотова», которые хотел использовать, чтобы поджечь один из объектов Минобороны. При попытке совершения теракта мужчина был задержан.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность жителя Хабаровска, который по заданию ГУР Минобороны Украины собирал сведения об участниках СВО, а также о радиочастотах Минобороны России.