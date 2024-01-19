Осуществлял сбор сведений об участвующих в СВО: ФСБ задержала планировавшего убийство военных агента украинской разведки

Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность жителя Хабаровска, который по заданию ГУР Минобороны Украины собирал сведения об участниках СВО, а также о радиочастотах Минобороны РФ. Также злоумышленник планировал физическое уничтожение военнослужащих воинских частей, дислоцированных на территории Хабаровского края. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

Сотрудники ФСБ России выявили и пресекли в Хабаровске противоправную деятельность пособника украинских спецслужб. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий в городе Хабаровске задержан местный житель, осуществлявший по заданию ГУР МО Украины сбор и передачу информации об используемых Министерством обороны Российской Федерации радиочастотах, а также сведений в отношении военнослужащих Вооружённых сил РФ, участвующих в специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Также задержанный по поручению иностранной спецслужбы планировал физическое уничтожение военнослужащих воинских частей, дислоцированных на территории Хабаровского края.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

Ранее на этой неделе в Крыму задержали мужчину, снимавшего за денежное вознаграждение стратегически важные объекты региона, в том числе по заказу украинских спецслужб. В его доме также обнаружили тротиловую шашку весом 400 г, предметы, похожие на самодельные БПЛА и детали к ним.

В ЛНР был задержан местный житель, который из личной выгоды собирал для украинской армии данные о местах дислокации личного состава и военной техники ВС РФ в зоне СВО и передавал их представителю ВСУ в мессенджере.

К тому же в ходе осмотра одного из объектов Мариуполя были обнаружены документы, свидетельствующие о том, что экстремистская организация «Свидетели Иеговы»* причастна к финансированию украинских боевиков.

Кроме того, в Курганской области суд приговорил к пяти годам тюрьмы 20-летнего студента, который по заданию украинских кураторов намеревался совершать диверсии и распространять проукраинские пропагандистские материалы в интернете. Также в его задачи входил сбор данных о расположении подразделений силовых ведомств и воинских частей.

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12 января ФСБ задержала сотрудника одного из особо режимных предприятий Пензенской области, который установил и поддерживал сотрудничество с представителем спецслужб Польши, чтобы передать ему сведения «о деятельности предприятия в обмен на оказание ему содействия в выезде на постоянное место жительства в иностранное государство». В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством».

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* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017).