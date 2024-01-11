Три фигуранта дела о подготовке убийства Соловьёва частично признали вину

Три фигуранта уголовного дела о подготовке убийства журналиста Владимира Соловьёва частично признали вину.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление суда.

«Частично признаю вину, с квалификацией не согласен», — заявил подсудимый Денис Абраров после оглашения прокурором обвинительного заключения.

Кроме того, другие два фигуранта, Андрей Пронский и Андрей Волков, сообщили о частичном признании вины.

Уточняется, что они признают вину в умышленном повреждении или уничтожении имущества, при этом в остальных преступлениях отказались признавать вину.

Остальные четверо подсудимых не стали высказывать свою позицию по предъявленному обвинению.

В апреле 2022 года ФСБ сообщила о задержании неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство Соловьёва.

6 декабря пресс-служба Генеральной прокуратуры России сообщила, что в суд направили уголовное дело о приготовлении неонацистской группировки к убийству Соловьёва.