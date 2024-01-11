RT в Telegram
Подпишись

Три фигуранта дела о подготовке убийства Соловьёва частично признали вину

Короткая ссылка
Три фигуранта уголовного дела о подготовке убийства журналиста Владимира Соловьёва частично признали вину.
Три фигуранта дела о подготовке убийства Соловьёва частично признали вину
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление суда.

«Частично признаю вину, с квалификацией не согласен», — заявил подсудимый Денис Абраров после оглашения прокурором обвинительного заключения.

Кроме того, другие два фигуранта, Андрей Пронский и Андрей Волков, сообщили о частичном признании вины.

Уточняется, что они признают вину в умышленном повреждении или уничтожении имущества, при этом в остальных преступлениях отказались признавать вину.

Остальные четверо подсудимых не стали высказывать свою позицию по предъявленному обвинению.

В апреле 2022 года ФСБ сообщила о задержании неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство Соловьёва.

6 декабря пресс-служба Генеральной прокуратуры России сообщила, что в суд направили уголовное дело о приготовлении неонацистской группировки к убийству Соловьёва.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить