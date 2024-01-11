Три фигуранта дела о подготовке убийства Соловьёва частично признали вину
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление суда.
«Частично признаю вину, с квалификацией не согласен», — заявил подсудимый Денис Абраров после оглашения прокурором обвинительного заключения.
Кроме того, другие два фигуранта, Андрей Пронский и Андрей Волков, сообщили о частичном признании вины.
Уточняется, что они признают вину в умышленном повреждении или уничтожении имущества, при этом в остальных преступлениях отказались признавать вину.
Остальные четверо подсудимых не стали высказывать свою позицию по предъявленному обвинению.
В апреле 2022 года ФСБ сообщила о задержании неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство Соловьёва.
6 декабря пресс-служба Генеральной прокуратуры России сообщила, что в суд направили уголовное дело о приготовлении неонацистской группировки к убийству Соловьёва.