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Житель Алтая арестован за попытку участия в конфликте на стороне ВСУ

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Жителя Новоалтайска Алтайского края заключили под стражу за передачу военных данных украинской террористической организации, он планировал участвовать в конфликте на стороне армии Украины.
Житель Алтая арестован за попытку участия в конфликте на стороне ВСУ
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба УФСБ России по региону.

«Житель Новоалтайска инициативно в целях последующего участия в вооружённом конфликте на стороне Украины через интернет установил контакт с представителем террористической организации», — приводит сообщение ТАСС.

Кроме того, фигурант собирал данные о российских военнослужащих в регионе и местах дислокации воинских частей и передавал их представителям террористической организации.

Против мужчины возбудили дело по статье о государственной измене, он арестован.

Ранее УФСБ по ДНР объявило официальные предостережения о недопустимости действий двум жителям региона за попытки контактировать с украинскими спецслужбами.

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