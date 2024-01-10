Житель Алтая арестован за попытку участия в конфликте на стороне ВСУ
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба УФСБ России по региону.
«Житель Новоалтайска инициативно в целях последующего участия в вооружённом конфликте на стороне Украины через интернет установил контакт с представителем террористической организации», — приводит сообщение ТАСС.
Кроме того, фигурант собирал данные о российских военнослужащих в регионе и местах дислокации воинских частей и передавал их представителям террористической организации.
Против мужчины возбудили дело по статье о государственной измене, он арестован.
Ранее УФСБ по ДНР объявило официальные предостережения о недопустимости действий двум жителям региона за попытки контактировать с украинскими спецслужбами.