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ФСБ задержала россиянина за попытку диверсии на объекте Минобороны России

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ФСБ задержала россиянина за попытку диверсии на объекте Минобороны России в Челябинской области.
ФСБ задержала россиянина за попытку диверсии на объекте Минобороны России
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении спецслужбы.

«Задержан гражданин России, причастный к попытке совершения в январе 2024 года по заданию спецслужб Украины диверсии на одном из объектов Министерства обороны России на территории Челябинской области», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что злоумышленника завербовали через социальные сети.

Также в ФСБ добавили, что была установлена причастность задержанного к совершённым в ноябре и декабре 2023 года поджогам. Он умышленно повреждал объекты связи, а также железнодорожной инфраструктуры в Дагестане.

Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы вербуют маргинальную часть россиян для поджогов.

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