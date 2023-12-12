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НАК: на Украине развернули беспрецедентную кампанию по расшатыванию ситуации в России

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В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что западные центры информационно-психологических операций, созданные на Украине, развернули беспрецедентную по масштабам кампанию по расшатыванию ситуации в России. 
НАК: на Украине развернули беспрецедентную кампанию по расшатыванию ситуации в России
  • РИА Новости

Председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников отметил, что в текущем году значительно выросло число террористических преступлений, которые угрожают российской безопасности.

Он связал это в первую очередь с активизацией украинских спецслужб и неонацистских формирований, которые курирует иностранная разведка, прежде всего Соединённые Штаты и Великобритания.

«Созданные ими на Украине центры информационно-психологических операций развернули беспрецедентную по масштабам кампанию по «расшатыванию» ситуации в нашей стране, пропаганду неонацистских идей и провокацию массовых беспорядков», — цитирует сообщение РИА Новости.

Также в комитете заявили, что украинские спецслужбы вербуют маргинальную часть россиян для поджогов.

По данным НАК, в России с начала года предотвращено 228 террористических преступлений, включая 146 терактов. Кроме того, в стране пресечена деятельность 73 террористических ячеек.

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