Информационный центр Национального антитеррористического комитета заявил, что украинские спецслужбы вербуют маргинальную часть россиян для поджогов.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Пресекались попытки украинских спецслужб... вербовать маргинальную часть населения для совершения подрывов, поджогов и других преступлений террористической направленности», — говорится в сообщении по итогам совместного заседания НАК и ФОШ, на котором подведены итоги работы в 2023 году и определены приоритетные направления деятельности на следующий год.

Уточняется, что за год российскими спецслужбами неоднократно вскрывались факты участия подростков в террористическом движении «Колумбайн»*.

Ранее в Следственном комитете России заявили о задержании подозреваемого в теракте в Рязанской области, где в результате подрыва с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. На допросе задержанный сознался в том, что был завербован военной разведкой Украины.

* «Колумбайн» («Скулшутинг») — движение признано террористическим по решению Верховного суда РФ от 02.02.2022.