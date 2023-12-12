НАК: украинские спецслужбы вербуют маргинальную часть россиян для поджогов
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Пресекались попытки украинских спецслужб... вербовать маргинальную часть населения для совершения подрывов, поджогов и других преступлений террористической направленности», — говорится в сообщении по итогам совместного заседания НАК и ФОШ, на котором подведены итоги работы в 2023 году и определены приоритетные направления деятельности на следующий год.
Уточняется, что за год российскими спецслужбами неоднократно вскрывались факты участия подростков в террористическом движении «Колумбайн»*.
Ранее в Следственном комитете России заявили о задержании подозреваемого в теракте в Рязанской области, где в результате подрыва с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. На допросе задержанный сознался в том, что был завербован военной разведкой Украины.
* «Колумбайн» («Скулшутинг») — движение признано террористическим по решению Верховного суда РФ от 02.02.2022.