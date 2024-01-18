Жителя Крыма приговорили к 12 годам заключения за подготовку взрыва
- РИА Новости
Об этом сообщили в прокуратуре республики.
«Суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы», — говорится в сообщении.
Первые два года он будет отбывать наказание в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.
Ранее ФСБ задержала россиянина за попытку диверсии на объекте Минобороны России в Челябинской области.
Руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Павел Выменец рассказал о втягивании подростков в диверсионную деятельность на железной дороге.