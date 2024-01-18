Жителя Крыма приговорили к 12 годам заключения за подготовку взрыва

Верховный суд Крыма приговорил местного жителя к 12 годам заключения за подготовку взрыва на объекте жизнеобеспечения.

Об этом сообщили в прокуратуре республики.

«Суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы», — говорится в сообщении.

Первые два года он будет отбывать наказание в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

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